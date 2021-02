Lillo cerca casa, appello urgente per un’adozione: in gabbia al canile soffre e piange

Lillo è un bellissimo cagnolone, di razza golden retriver (non puro), che ha urgentissimo bisogno di trovare una casa.

L’appello per il 4 zampe arriva dalla Lida Versilia.

Il cane si trova da molti mesi chiuso in canile e non tollera più la reclusione in una gabbia. Lillo rischia di entrare in uno stato di depressione, piange disperatamente quando al rientro della passeggiata con i volontari capisce che verrà nuovamente rinchiuso.

“Abbiamo provato a cercare l’aiuto di un educatore – spiega la responsabile dell’associazione animalista – ma ci ha detto che il cane non ha problemi, tutto quello che gli serve è trovare una famiglia e uscire dalla gabbia. Non sopporta di stare rinchiuso, questo è il suo problema”

Che qualcuno, quindi, si faccia avanti e aiuti Lillo prima che il sua ansia e tristezza diventino un malattia.

Lillo è giovane, buono, sano, vaccinato e pronto a darvi tutto il suo amore. Per info contattare l’associazione Lida Versilia 3477780841, o 34773413043 o 3472612527