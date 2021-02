Al supermercato col cane? Anche in provincia di Lucca prevale il niet

I nostri amici a 4 zampe possono entrare al supermercato e fare la spesa assieme al padrone? Putroppo in pochisssimi supermercati in Italia è concesso, e la Toscana, in tutto lo Stivale, non è messa ai primi posti. A Lucca e in provincia la situazione non è diversa: il “niet” è esposto quasi ovunque, e a volte, il divieto non è nemmeno molto visibile ai clienti che ignornando le “norme” imposte entrano con Fido per poi venire fermati, e redarguiti, dagli addetti al marcket.

Le regole sono in pratica una vera e propria giungla: ci sono supermercati che vogliono obbligatoriamente il trasportino, altri la tracolla o la borsetta, mentre alcuni ancora si accontentano che l’animale stia in braccio al padrone. Soluzioni idonee se si ha un bassotto, un barboncino toy, uno yorkshire.

Alcuni punti vendita hanno realizzato un carrello apposito per i cani, per farlo entrae in sicurezza all’interno del supermercato.

Ma chi possiede un cane di media – grossa taglia, dal dalmata al pastore tedesco, dal setter al boxer, a meno che non sia un cucciolo di pochissimi mesi (come il dalmata in foto), perchè deve essere privato di questa possibilità ??? Una discriminazione bella e buona, se si pensa poi che i cani sono vaccinati più degli umani e che non trasmettono malattie ai lori bipedi, anzi sono loro, i pelosi, a prendersi in malanni dei padroni. Del resto il cane è un membro della famiglia. Se si pensa poi che in alcuni ospedali è ammessa la presenza di Fido, curativa per il paziente.

L’appello di chi ha a cuore il suo 4 zampe è al ministero, alla Regione e ai comuni: regole chiare e giuste per tutti.