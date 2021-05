Buttato fuori casa a due mesi, Lampo cerca casa.

Lampo è un bellissimo cucciolone, incrocio tra un Golden retriever e Pastore maremmano. Ha circa un anno e mezzo, è buonissimo, socievole e giocherellone. Basta conoscerlo per innamorarsi di lui, eppure non è ancora riuscito a trovare una casa …

Povero tesoro, è stato raccolto per strada denutrito e spaventato quando aveva due mesi di vita, ora è cresciuto, è diventato un cane meraviglioso ed ha davvero tanto bisogno di trovare una famiglia che se ne prenda cura. Chiuso in un recinto non ci vuole più stare, piange molto ed impazzisce di gioia quando capisce che sta per essere portato un po’ fuori. E’ sano, vaccinato e con regolare microchip.

Per info: Associazione L.I.D.A. Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841; Michela-347-7413043