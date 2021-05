Sos per Mignin, la micia si è persa a Viareggio

Sos per Mignin, una gattina tricolore, femmina di 5 anni, che si è smarrita a Viareggio lo scorso 16 maggio, nella zona della pineta di ponente, al quartiere Marco Polo.



La micia si trovava in vacanza con la proprietaria quando è sparita e da quel giorno in tanti si sono mobilitati per aituare la famiglia a ritrovarla.

Molti cittadini e Asav, l’associazione che si occupa della tutela dei gatti, insieme a volontari disponibili stanno tappezzando la città di volantini e cercandolo attivamente.

Se la vedete contattate Simona 348/5709278 e Laura 348/9388545