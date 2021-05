Axel: adottato a due mesi, ma una volta cresciuto è stato mandato via

L’appello per adottarlo è urgente.

Axel è un bellissimo lupetto di appena un anno e sta cercando una casa.

Lui aveva una famiglia che lo aveva preso ad appena due mesi di vita ma appena è cresciuto dava noia e lo hanno mandato via – spiega la Lida Versilia – Lui poverino non ha capito perché da un giorno all’altro si è ritrovato da solo, chiuso in una gabbia”.

Ha pianto tanto e non si dava pace. Axel è buonissimo, tanto dolce e affettuoso e ha già sofferto tanto. Si merita di trovare una casa e una vera famiglia che gli voglia bene per sempre! È sano, vaccinato e con regolare microchip.

“Per favore – chiede l’associazione – contattaci e date a Axel una possibilità”.

Per info: Associazione L.I.D.A. Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841; Michela-347-7413043