Buona e intelligente, Macchia cerca una nuova famiglia

Macchia cerca una nuova casa. È una canina di 10 anni dal pelo chiaro, buona e intelligente.

Giocherellona, ama i momenti di coccole, spazzole e grattini. Ha un’energia travolgente così come la sua dolcezza. Adora i bimbi e le corse sul prato anche se il caldo non le piace molto. Va d’accordo con i cani maschi ma non con le canine femmine mentre con i gatti non ha avuto mai l’occasione di rapportarsi.

Chi volesse adottare Macchia può contattare la Lav Lucca oppure scrivere un’email a testi.chiara02@gmail.com.