Come contrastare le pulci del cane

Al pari delle zecche, le pulci sono i parassiti che colpiscono in maniera più frequente i cani e danno loro fastidio. Questi piccoli animaletti si dimostrano sempre più capaci di resistere alle basse temperature, e causano nei nostri amici a 4 zampe un forte prurito. Tuttavia possono colpire anche gli uomini, e vivono soprattutto negli zoccolini dei pavimenti e negli anfratti dei muri. Purtroppo possono essere davvero dappertutto, e per questo vanno combattute con una strategia di prevenzione molto accurata.

Che cosa si può fare per prevenire il problema

Sul mercato si possono trovare parecchi prodotti antiparassitari da assumere per bocca, ma anche per uso topico, sotto forma di gocce spot-on o di collare. Con l’aiuto del veterinario curante si può individuare la soluzione più adatta, anche tenendo conto delle condizioni di vita del cane. Il collare antiparassitario, per esempio, in genere si dimostra comodo e viene tollerato senza troppi problemi, oltre a poter essere usato con facilità. Tuttavia non va bene in presenza di tanti cuccioli o comunque di altri cani che, giocando gli uni con gli altri, potrebbero mordere il collare.

Come funziona un collare antiparassitario

Il collare, pertanto, va bene se il cane non è circondato da altri cani, ma al massimo da gatti (a condizione che non si tratti di prodotti a base di permetrina, i quali per i mici si possono rivelare tossici). Nella maggior parte dei casi il collare è studiato in modo da rilasciare un quantitativo di farmaco adeguato per una copertura ideale, così che non si possa correre il rischio di una somministrazione eccessiva. La sua efficacia inizia a partire da una settimana circa dal momento in cui è stato fatto indossare per la prima volta.

Advantix antipulci: tutto quello che c’è da sapere

Advantix è un prodotto antiparassitario in grado di uccidere al contatto le zecche e le pulci: questo vuol dire che non c’è bisogno che il cane venga morso affinché il prodotto eserciti la propria azione attraverso i suoi principi attivi. Advantix antipulci è efficace anche contro le mosche stabili, i flebotomi, le zanzare e le zecche: un vero e proprio alleato per eliminare le insidie che possono derivare da quei parassiti in grado di provocare dermatiti e reazioni allergiche, oltre a infezioni batteriche. Gli animali domestici, così, possono essere sempre al sicuro, in virtù di un trattamento che può essere applicato già dalla settima settimana di vita, per cani di ogni taglia.

Dove comprare i migliori prodotti antipulci

I prodotti spot-on

Nel novero delle soluzioni che possono essere prese in considerazione per combattere la presenza delle pulci nei cani ci sono anche i prodotti spot-on, che hanno un effetto abbattente e repellente al tempo stesso e si caratterizzano per numerosi pregi: per esempio sono tollerati con facilità e vanno bene in tutti i casi in cui il collare non può essere usato, magari perché il cane lo rifiuta. Certo, c’è da tener conto del fatto che l’efficacia si riduce nel caso in cui l’animale debba essere lavato spesso; inoltre si tratta di prodotti che richiedono un’applicazione molto accurata, da effettuare sulla cute senza pelo. Qualora il cane sia stato lavato da poco, prima dell’applicazione è necessario aspettare alcuni giorni.

Le compresse sono davvero utili?

Non tutti i cani, però, sono purtroppo in grado di tollerare i farmaci ad applicazione cutanea. In casi del genere si può ricorrere alle formulazioni in compressa, che sono di semplice somministrazione anche perché le compresse sono studiate e realizzate per risultare appetibili. Esse si dimostrano decisamente efficaci, in virtù della loro elevata capacità abbattente, nel contrastare le infestazioni ambientali. Tuttavia non hanno potere repellente e non vanno bene per i cani con allergia al morso di pulce. Inoltre, si corre il rischio che le compresse non siano tollerate in presenza di problemi di stomaco, e non si può essere sicuri che la somministrazione sia davvero avvenuta qualora il cane vomiti.