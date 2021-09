Abbandonati e buttati via, ora crescono in gabbia: 3 cucciolotti cercano casa e amore

Rio e i suoi due fratellini hanno bisogno di aiuto!!!

Sono tre cucciolotti di circa 4 mesi, di futura taglia media contenuta, sono tre gocce d’acqua,praticamente indistinguibili.

Sono stati abbandonati e stanno crescendo in una gabbia. Erano in 7 e quando avevano poche settimane di vita qualcuno li ha buttai via come fossero spazzatura. Fortunatamente 4 di loro sono già stati adottati mentre loro 3 non li vuole

nessuno.

Sono dolci, buonissimi, socievoli e affettuosi.

Sono sani, vaccinati e con regolare microchip.

Per info: associazione L.I.D.A. Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841