Puffettone smarrito a Spianate, appello per ritrovarlo

Dal 21 novembre scorso Puffettone simil bassotto con collare antipulci nero, del peso di 19 chili si è smarrito nella frazione di Spianate e non torna a casa.

Si è allontanato insieme agli altri 2 cani dei proprietari che sono tornati a casa da soli, uno la sera stessa e l’altro la mattina seguente.

È stato avvistato il lunedì mattina a Chiesina Uzzanese nei pressi del bar You and me e nella notte tra venerdì e sabato a Spianate dopo il cimitero andando verso Altopascio.

Se qualcuno lo avesse visto o lo vedesse è pregato di contattare uno dei seguenti numeri: 3420105734 o 3208850566.