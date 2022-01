Il cane eroe Marc è in cerca di una casa

Marc è un cane eroe. Ha letteralmente salvato la vita ad altri due cani con gravi problemi di salute donando loro il sangue.

È stato salvato dalla strada da una veterinaria di là dall’Adriatico, in Albania. Ad oggi vive nella clinica e vede arrivare e andare via gli altri cani, ma per lui non c’è mai nessuna casa all’orizzonte.

“In Albania – spiegano i volontari dell’associazione Sos animali e ambiente – la cultura dell’adozione non c’è e il rischio è che Marc rimanga per sempre in clinica”.

Marc è un gigante buono e si merita una famiglia. Ha circa 2/3 anni, pesa 30 chili e soprattutto va d’accordo con i suoi simili e con gli umani. Per informazioni contattare Sabrina al numero 3471834141.