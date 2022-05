Appello per Oliver. Purtroppo nessuno, al momento, ha chiamato per lui. Lo stallo sta per terminare e i volontari che si stanno prendendo cura di lui non sanno più dove collocarlo.

Se per il canino non arriverà una famiglia al più presto dovrà tornare al canile di Napoli, da dove era arrivato. Oliver è affettuoso, buono e bisognoso della presenza umana, abituato a fare i bisogni all’aperto.

Per informazioni chiamare Sabrina al numero 3471834141. Se non rispondesse, si prega di contattarla su WhatsApp.