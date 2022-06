Rio … in pochi mesi di vita abbandonato 2 volte!

Rio è un cagnolone di appena un anno, di taglia medio/grande, tanto bello quanto sfortunato. La vita con lui fino ad ora è stata davvero crudele!

Foto 3 di 4







Lo hanno abbandonato quando era solo un “batuffolino” di pelo.

È finto in uno di quei canili orribili da cui spesso chi entra non esce più fino alla morte. Invece per lui è arrivata una richiesta di adozione, così il povero piccolo è partito dal Sud alla volta della Toscana e dopo un pesante e lungo viaggio è arrivato da quella che lui credeva fosse la sua famiglia per sempre.

E invece … chi tanto lo aveva voluto non ha saputo gestirlo e dopo pochi mesi lo ha abbandonato nella gabbia di un Canile.

Rio soffre la reclusione in maniera terribile, piange tutto il giorno e si dispera perché vorrebbe uscire da lì, vorrebbe correre, giocare ed essere libero. Si vede chiaramente che rinchiuso non ci resiste più … i suoi occhi sono sempre più tristi e i segni della sua sofferenza sempre più evidenti.

Andate a conoscerlo, è a Viareggio: vi renderete conto di quanto sia bello, bravo e affettuoso … ha davvero urgente bisogno di trovare una casa.

Per info: Associazione Lida Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841