Bamboo è un bellissimo cucciolone di circa un anno e mezzo.

Lui è buono, affettuoso, intelligente chiunque lo vede dice che è bello e bravo ma nessuno lo vuole. La sua colpa? Essere di taglia grande.

Bamboo è stato abbandonato ed ha sofferto moltissimo … per lui la vita in una gabbia è diventata insopportabile. Ormai sono molti, troppi mesi che vive rinchiuso, e lui piange e si dispera.

“Ci ci sentiamo impotenti perché non riusciamo ad aiutarlo … spiegano dalla Lida Versilia – non riusciamo a trovare per lui una famiglia pronta ad accoglierlo e a liberarlo dalla prigione in cui è costretto a stare senza aver commesso alcuna colpa.

Per favore venitelo a conoscere e dategli una possibilità!”

Per info: Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841