A Lucca la camminata mondiale in rosso per offrire una seconda possibilità ai levrieri

Domenica 27 settembre anche Lucca prenderà parte alla Great global greyhound walk, la camminata mondiale dedicata ai levrieri. L’iniziativa è promossa a livello locale dal Greyhound adopt center Italy (Gaci) Odv, con il patrocinio del Comune di Lucca.

Il ritrovo è fissato alle 10 all’Antico Caffè delle Mura, mentre la passeggiata prenderà il via alle 10,30 e durerà circa due ore. L’appuntamento è aperto a quanti desiderano conoscere più da vicino la realtà dei levrieri rescue e sostenere l’attività dell’associazione, impegnata nel recupero e nell’adozione consapevole di questi animali.

Il percorso si svolgerà sulle Mura fino al baluardo San Colombano e proseguirà poi nel centro storico. La camminata sarà accessibile anche alle persone in sedia a rotelle e ai passeggini; lungo l’intero itinerario saranno inoltre presenti punti di ristoro.

Per l’occasione è stato scelto anche un dog dressing: il colore della giornata sarà il rosso, ‘rosso Gaci’ o ‘rosso love’, e i partecipanti sono invitati a indossare e a far indossare al proprio levriero qualcosa di questa tonalità.

I cani dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. I proprietari dovranno inoltre avere con sé la museruola e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Dovrà essere rispettata anche l’ordinanza comunale che impone di lavare l’urina dei cani: chi accompagna l’animale dovrà quindi essere munito di una bottiglietta o di un altro contenitore d’acqua. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa.

Il Gaci è stato fondato nel 2002, dopo il fallimento dell’ultimo cinodromo attivo in Italia, quello di Roma. In quell’occasione l’associazione si occupò di trovare una nuova famiglia ai 370 greyhound presenti nella struttura. Da allora ha proseguito il proprio lavoro in favore dei greyhound provenienti dall’Irlanda e dei galgo e podenco dalla Spagna, spesso vittime di sfruttamento e abbandono.

L’associazione organizza incontri, manifestazioni, raduni e passeggiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere le adozioni. Porta inoltre la propria attività nelle scuole attraverso il progetto Gaci Scuola.