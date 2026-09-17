Appello per trovare una famiglia a una cagnolina di 5 anni

Una casa e una famiglia con cui condividere finalmente affetto, libertà e passeggiate. È ciò che si cerca per Martina , una cagnolina di 5 anni descritta come dolcissima e affettuosa.

Martina è sana, vaccinata e sterilizzata, ma sta soffrendo particolarmente la permanenza nel box: ha bisogno di muoversi, correre e ricevere le attenzioni che soltanto una sistemazione stabile può offrirle.