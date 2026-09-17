adozione|
Appello per trovare una famiglia a una cagnolina di 5 anni
Al momento si trova in un box in provincia di Pisa. È sana, vaccinata e sterilizzata
Una casa e una famiglia con cui condividere finalmente affetto, libertà e passeggiate. È ciò che si cerca per Martina, una cagnolina di 5 anni descritta come dolcissima e affettuosa.
Martina è sana, vaccinata e sterilizzata, ma sta soffrendo particolarmente la permanenza nel box: ha bisogno di muoversi, correre e ricevere le attenzioni che soltanto una sistemazione stabile può offrirle.
Attualmente si trova in provincia di Pisa, ma può essere adottata in tutto il centro-nord dopo i consueti controlli di preaffido, necessari a individuare una famiglia adatta alle sue esigenze.
Chi desidera ricevere maggiori informazioni o offrirle una nuova vita può contattare, anche tramite WhatsApp, il numero 334 2067127. L’appello è rivolto anche a chi non può adottarla: condividere la sua storia può aiutare Martina a incontrare la persona giusta.