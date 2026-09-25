Un aperitivo dalla parte degli animali: la Lav cerca nuovi volontari a Lucca

Un aperitivo per conoscere chi si impegna ogni giorno per gli animali e scoprire come dare una mano. Arriva anche a Lucca la Sagra della lotta antispecista, l’iniziativa della Lav che invita nuovi volontari e volontarie ad avvicinarsi alle attività dell’associazione. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre, dalle 19, alla pizzeria Le Mura di viale Castracani.

La serata permetterà di incontrare gli attivisti della sede lucchese e conoscere da vicino le diverse forme del loro impegno: dai banchetti informativi allo sportello maltrattamenti, dalle attività di cura degli animali alla raccolta di cibo, fino ai colloqui conoscitivi finalizzati alle adozioni. Un’occasione anche per fare domande e capire come partecipare, mettendo a disposizione tempo e capacità.

L’incontro rientra nella campagna nazionale Lotta per uno, lotta per tutti, nata per coinvolgere chi vuole difendere i diritti degli animali e contribuire a una società più giusta. Il messaggio alla base dell’iniziativa è che proteggere anche un solo animale significa salvaguardare una vita, mentre tante azioni individuali possono produrre un cambiamento più ampio.

L’obiettivo indicato dalla Lav è superare una visione che considera gli animali risorse da sfruttare e promuovere il rispetto di tutti gli esseri viventi. Un impegno che passa anche dalle città, attraverso campagne, iniziative di sensibilizzazione e interventi concreti: attività alle quali ciascuno può contribuire condividendo competenze, idee ed energie.