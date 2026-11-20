La Lav scende in piazza San Frediano per difendere il lupo. Nei fine settimana del 21 e 22, 28 e 29 novembre e 5 e 6 dicembre, Lav grida Viva il lupo con la campagna a sostegno dei lupi “sempre più attaccati da questo Governo e in costante pericolo di vita”.

II 21 e 22 novembre le sedi della Lav saranno in piazza in tutta Italia per raccogliere le firme dei cittadini che si vogliono unire all’appello dell’associazione per salvare la vita ai lupi. Obiettivi della mobilitazione nazionale sono i presidenti delle Regioni ai quali sarà richiesto di non attuare alcun piano di controllo dei lupi. Mentre nelle isole, dove i lupi non ci sono, i cittadiní potranno sottoscrivere la richiesta al Governo di ripristinare il massimo livello di tutela dei lupi în tutto il Paese.

“Dopo la riduzione della protezione dei lupi – spiega Lav -, voluta dal Parlamento Europeo e adottata con inusitata rapidità dal Governo italiano, ora le Regioni possono predisporre piani gestionali, come previsto dalla Direttiva Habitat per le specie ricomprese nell’allegato 5, dove è stata inserita la specie Canis lupus. Secondo le indicazioni fornite da Ispra, ogni Regione potrà consentire l’uccisione del 5% dei lupi stimati sul proprío territorio.

Si apre quindi una vera e propria stagione di sangue e morte per una specie che nel secolo scorso era stata perseguitata per gli stessi motivi che oggi hanno determinato la riduzione della sua tutela, ovvero le predazioni di animali allevati. Nonostante oggi, a differenza della prima metà del ‘900, esistano sistemi e strumenti di prevenzione incruenti che consentono di ridurre fortemente le predazioni quando non addirittura azzerarle. Ma gli allevatori, spesso con il silente sostegno delle stesse amministrazioni regionali, non vogliono semplicemente adottarli.

“Un approccio quindi del tutto ideolagico che comporterà una vera e propria strage di lupi su tutto il territorio nazianale – commenta Massimo Vitturi, responsabile Area Animali Selvatici della Lav – perché già ara gli allevatori, sostenuti dalle amministrazioni regionali, chiedono di aumentare la quota superando il limite del 5%”.

La Valle d’Aosta è la prima Regione ad avere già deliberato il proprio piano di gestione del lupo, mentre la Toscana ha da tempo organizzato specifici corsi indirizzati ai cacciatori che hanno l’ambizione di diventare killer del lupi. Si sta quindi delineando all’orizzonte una vera e propría stagione di caccia al lupo, una lunga scia di sangue che attraverserà il nostro Paese per dare soddisfazione agli allevatori, dimenticando che direttive europee e disposizioni nazionali impongono agli stessi allevatori l’obbligo della protezione dalle predazioni degli animali da loro allevati”.