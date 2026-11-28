Negli anni ha saputo farsi apprezzare per il suo entusiasmo, la creatività e l’amore per il mondo dello spettacolo
Questa volta la festa la fanno a lui. Oggi sabato 28 novembre, è una giornata speciale per mago Fabiccio di Capannori, artista che negli anni ha saputo farsi apprezzare per il suo entusiasmo, la creatività e l’amore per il mondo dello spettacolo.
Con il suo talento e la voglia di sorprendere, riesce a rendere ogni evento un’occasione di gioia, lasciando un ricordo positivo in chi ha il piacere di incontrarlo.
A lui vanno i più sinceri auguri di buon compleanno dalle persone che gli vogliono bene.