Successo per il mercatino di Natale in piazza a Capannori

In tanti hanno partecipato sabato (30 novembre) e domenica a Capannori alla prima edizione del Mercatino di Natale in piazza promosso dall’amministrazione Menesini e curato dal Centro commerciale naturale Indiana e dintorni di Segromigno in Monte e dal Centro commerciale naturale di Capannori.

Il mercatino natalizio con stand di artigianato artistico, dolciumi e delle associazioni di volontariato ha attratto molte persone. Particolarmente apprezzati sono stati anche l’albero, che è stato acceso sabato pomeriggio, e Babbo Natale, che in entrambi i pomeriggi ha ricevuto le letterine delle bambine e dei bambini.

La manifestazione ha aperto il calendario unico degli eventi di Natale definito dal tavolo permanente di confronto fra Centri commerciali naturali e associazioni di categoria sotto la regia del Comune che prevede molte altre iniziative nelle varie frazioni del territorio.