“Mi rotola il vento”, le poesie di Cecchetti

Un altro evento culturale in arrivo a Capannori. Giovedì (5 dicembre) alle 21 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma il secondo incontro della rassegna letteraria Il territorio racconta. In programma la presentazione del libro di poesie Mi rotola il vento di Marisa Cecchetti (Giovane Holden Edizioni).

Una silloge che sa far riflettere su temi importanti; dall’amore al senso dell’esistenza, dalla solidarietà umana alla ricerca della fede.

Ogni componimento è un ritratto, l’istantanea di un aspetto del reale, filtrato attraverso gli occhi della Poetessa che si lascia avvolgere dal sinuoso e impalpabile movimento del vento, l’epifania di cose che sono passate o passeranno. A dialogare con l’autrice sarà Luciano Luciani.