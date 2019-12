Cartiera Pieretti, chiesto un Consiglio straordinario sulla crisi

Un consiglio comunale straordinario sulla crisi della Cartiera Pieretti. E’ la richiesta che ha fatto oggi (4 dicembre) in aula il capogruppo della Lega, Salvadore Bartolomei. Un modo – dice – per esprimere anche vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte.

“Oggi in Consiglio comunale abbiamo utilizzato il tempo a noi riservato per le comunicazioni, per mettere in rilievo la notizia dello scattato fallimento della cartiera Pieretti di Marlia”, afferma Bartolomei.

“Abbiamo chiesto alla giunta – aggiunge – di riferire eventuali nuove notizie in merito e al presidente e ai colleghi capogruppo di affrontare ancora più approfonditamente la vicenda all’interno del Consiglio comunale”.