Festa a Porcari per i 100 anni di Gina Del Carlo. A portarle gli auguri del Comune è stato il sindaco Leonardo Fornaciari. Gina è nata a Porcari il 4 dicembre del 1919 e da qui non si è mai spostata.

Nel 1945 sposa Francesco Del Carlo e con lui condividerà la sua vita. Gina ha tre figlie: Clara, Patrizia e Monica.

È nonna di tre nipoti e bisnonna di una. Ha sempre lavorato in casa come artigiana, alternando il proprio lavoro di magliaia a quello di mamma prima e di nonna e bisnonna dopo.

“Una vita semplice – commenta il sindaco – ma dura, sempre vissuta con quel coraggio, costanza e intensità che l’hanno resa comunque esemplare. La comunità di Porcari oggi ti festeggia e soprattutto ti ringrazia per l’esempio, semplice ma importantissimo, e per la grande iniezione di saggezza e insegnamenti di cui beneficiano non solo i tuoi familiari, ma noi tutti. Grazie e buon compleanno Gina”.