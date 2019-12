Natale a Capannori tra mercatini e presepi

Presepi, concerti, aperitivi in villa, eventi per bambini, teatro e persino il cinema sempre aperto. Dopo il grande successo del primo mercatino in piazza, a Capannori il Natale regala ancora tantissime emozioni per tutti i gusti e per tutte le età. Pronti a prendere nota? Il cartellone degli eventi è stato presentato questa mattina dall’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, ancora entusiasta per la buona riuscita del mercatino nella nuova piazza.

“Questo ricco calendario di eventi – ha commentato l’assessore – è stato reso possibile grazie ai centri commerciali naturali e alle associazioni del territorio che fino a gennaio organizzeranno eventi da nord a sud del Comune. Tanti eventi di qualità e varietà che prenderanno vita dopo a una prima ottima risposta a una scommessa difficile come l’evento nella nuova piazza. Bello vedere che da Ruota a Valgiano il nostro Comune sarà variegato di tantissimi eventi: segnalo in particolare l’appuntamento al presepe vivente di Ruota che questo anno compie ben trent’anni”.

Oltre al celebre presepe di Ruota che, ricordiamo, quest’anno celebrerà in grande stile i suoi primi trent’anni, sono molti i presepi da visitare allestiti nelle chiese e in altre location dell’area nord (Valgiano, Tofori, San Pietro a Marcigliano, Marlia, Segromigno in Monte), nelle ville (villa Mansi, villa Torrigiani, villa Gambaro) grazie all’inizativa ‘Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e campagna’ a cura dell’associazione Ville e Palazzi Lucchesi, oltre allo storico presepe vivente di Ruota e alla Via dei presepi che si svolge nella stessa frazione.

Vari anche i mercatini di Natale dove trovare originali oggetti per i regali natalizi in programma a Verciano (7, 8, 14 e 15 dicembre) a Capannori Centro (domenica 15 dicembre), a Segromigno in Monte dove si svolgerà il mercatino degli oggetti solidali (8 dicembre).

Ottime notizie anche per gli amanti della musica. Tanti i concerti in programma nelle chiese con repertori di musica sacra e non solo. Per gli amanti del gusto ci sono poi gli ‘Aperitivi in villa’ grazie ai quali sarà possibile degustare prodotti del territorio, assistere a concerti e spettacoli, in prestigiose location (Palazzo Bove, Villa Gambaro, Tenuta dello Scompiglio, Chiusa di Nanni, Agriturismo alle Camelie, Colle di Bordocheo, Locanda di San Ginese).

Ma chi ha detto che a Capannori si festeggia solo il Natale? Altro appuntamento da segnare in agenda è quello della Befana, con canti e consegna dei doni nei paesi. Oltre alla Festa della Befana a Guamo dall’1 al 6 gennaio, dove si troverà anche la Casina della Befana ci saranno iniziative legate all’Epifania a Valgiano, San Gennaro, Tassignano, Ruota, Colle di Compito, Petrognano.

Spazio anche alla cultura con spettacoli di prosa ad Artè e il cinema di Natale, sempre ad Arté, con proiezioni speciali dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Giulia Prete

Il programma del Natale a Capannori