Roomless parla capannorese, socio ricevuto in Comune

Il sindaco Luca Menesini e il vice sindaco Matteo Francesconi stamani (4 dicembre) hanno ricevuto in Comune Riccardo Matteoni, socio di Roomless, startup fondata lo scorso settembre la quale ha ideato e lanciato l’omonima piattaforma web dedicata agli affitti ad uso abitativo a medio e lungo termine. La nuova impresa è composta da tre soci under 30 e ha un “cuore” capannorese visto che due soci, Riccardo Matteoni e Francesco Martini, sono di Capannori; il terzo socio è Andrea Primaverili.

Menesini e Francesconi hanno fatto i complimenti a Matteoni per la bella idea e per lo spirito creativo e di imprenditorialità; valori, questi, che da sempre sono promossi e stimolati dall’amministrazione comunale, sopratutto nei confronti dei giovani.

Il portale Roomless connette i proprietari di casa con i potenziali affittuari ed è nato per semplificare e ottimizzare il processo di ricerca di una struttura in affitto. Fra le particolarità c’è la possibilità di visitare i locali in diretta streaming.