Radici e riscatto, a Guamo la cena con Libera

Racconti, radici e riscatto. Il tour nazionale della legalità promosso dalla cooperativa Esperanto farà tappa alla sala parrocchiale di Guamo. L’appuntamento è per lunedì (9 dicembre) alle 20 con una cena a base di prodotti coltivati su beni confiscati, accompagnata dalle numerose testimonianze come i presidii Libera Rossella Casini di Castagneto e Giuliano Guazzelli di Lucca.

Sono sette le regioni toccate dalla seconda edizione del tour della cooperativa sociale di Castel Volturno che si occupa principalmente di agricoltura sociale. Coltivano un bene confiscato, un terreno di dieci ettari in provincia di Caserta, confiscati al boss Michele Zagaria e intitolati alla memoria di Michele Landa, vittima innocente di camorra. Saranno duemilaquattrocento i km che alcuni soci e collaboratori della cooperativa percorreranno, effettuando otto tappe nel proprio percorso, tra le quali rientra anche Guamo. La serata avrà lo scopo di far assaporare i prodotti coltivati su beni confiscati e raccontare le storie di persone che con fatica e impegno hanno intrapreso una strada di riscatto.

“Il nostro gruppo giovani, nello scorso agosto, ha vissuto un’esperienza estiva di impegno e formazione su beni confiscati alla mafia nella realtà di E!state liberi, lavorando con la cooperativa Esperanto a Castel Volturno, raccogliendo pomodori e grano coltivati nel bene confiscati intitolato a Michele Landa e ascoltando le loro forti testimonianze – ha dichiarato Valentina Michelotti, educatrice fino a settembre del settore giovanile della comunità parrocchiale -. Dalla condivisione del lavoro nei campi e delle testimonianze di questa estate, è partita la voglia di fare rete e ospitare una tappa di questo tour e diventare testimoni della legalità”.

L’evento è promosso dal Comune di Capannori. Il costo della cena, con un menù a più portate, è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini fino a 12 anni. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 328 262 3547 o mandare un’email all’indirizzo valentina.michelotti@gmail.com.