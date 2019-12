La Dogana di Altopascio entra ufficialmente nella famiglia delle Eccellenze italiane. Dopo il certificato ufficiale di TripAdvisor, il locale di piazza Gramsci ha ricevuto anche il riconoscimento e la targhetta della pagina web dedicata proprio alle eccellenze italiane, una piattaforma che mira a valorizzare i prodotti del territorio, dalla gastronomia fino all’artigianato, che può contare sui quasi 5 milioni di accessi unici annuali.

La Dogana è il primo locale della Piana di Lucca a ricevere questo certificato. Un riconoscimento ottenuto grazie ai prodotti made in Dogana e le tante recensioni positive lasciate dai clienti.

di 4 Galleria fotografica Alla Dogana di Altopascio il riconoscimento "eccellenze italiane"







Un altro premio per il locale di Altopascio, che può così festeggiare al meglio i tre anni di attività. Era il 19 novembre del 2016 quando Fabio e Mirko decisero di iniziare una nuova sfida chiamata Dogana. Oggi, a distanza di tre anni, la Dogana è diventata un punto di riferimento per Altopascio e non solo.

Dopo gli attestati per il record per il tagliere più lungo d’Italia e quello rilasciato da TripAdvisor, la Dogana entra nella famiglia delle eccellenze italiane: Con grande onore comunichiamo che la Dogana fa ufficialmente parte della grande famiglia di Eccellenze Italiane –commentano i titolari, Fabio e Mirko -. Un riconoscimento che è stato possibile grazie alle recensioni e all’affetto dei nostri clienti. Senza di loro non saremo mai riusciti a ricevere un tale onore. Da oggi tutta Italia potrà vedere le nostre attività, le nostre iniziative, i nostri piatti su uno dei motori di ricerca più importanti di Italia. Siamo emozionati per questo traguardo: grazie davvero a tutti”.

La Dogana non si ferma: dopo i tanti riconoscimenti, lo staff è pronto a stupire ancora. In vista delle feste, il locale altopascese lancia il tagliere di Natale: un cesto personalizzabile composto da prodotti made in Dogana da regalare alle persone care.