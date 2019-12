FdI, a Capannori via a raccolta per bimbi bisognosi

In vista delle feste natalizie, Fratelli d’Italia di Capannori organizza una raccolta di giocattoli e abiti per bambini, destinata a chi ne avesse bisogno. Per questo motivo la sede in via Romana, 209 resterà aperta nei seguenti giorni: sabato (14 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica (15 dicembre) dalle 10 alle 13, mercoledi’ 18 dicembre dalle 15 alle 18, venerdi’ 20 dicembre dalle 15 alle 18, sabato 21 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica 22 dicembre dalle 10 alle 13, venerdi’ 3 gennaio dalle 15 alle 18, sabato 4 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per ogni informazione è attivo il numero 370-3764406 al quale risponderanno membri del direttivo.

“Questa iniziativa è rivolta a tutti i genitori che non possono permettersi di comprare regali o vestiti ai propri figli – afferma il coordinatore comunale Paolo Ricci – FdI desidera aiutare quelle famiglie che per vari motivi vivono con l’angoscia e la disperazione di non poter fare un pensiero ai propri piccoli, cercando in qualche modo di donare un po’ di gioia in questi giorni di festa. Fdi è e sarà sempre vicina a chi vive in situazioni di disagio e sofferenza”.