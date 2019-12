Capannori, in cantiere un milione di asfaltature

Un milione di euro per le asfaltature sulla viabilità comunale. Questo l’impegno dell’amministrazione Menesini per il 2020.

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato un nuovo pacchetto di asfaltature per un investimento di 185mila euro che interesserà alcune viabilità della zona centrale.

I lavori per la posa di nuovo manto stradale prenderanno il via a primavera e interesseranno quasi tutta via dei Marchi a Capannori, un tratto di via dei Malfatti a Santa Margherita, tutto lo Stradone di Camigliano, eccetto i primi 50 metri a partire dalla via Pesciatina, perché saranno interessati da lavori all’acquedotto, un tratto di via di Carraia a Carraia e di via del Rogio a Paganico-Tassignano.

Prossimamente saranno all’approvazione della giunta altre due tranche di asfaltature una per la zona nord (185 mila euro) ed una per la zona sud (185 mila euro).

A queste si aggiungeranno altre asfaltature già programmate nelle zone nord, centro e sud, per un investimento di 400mila euro che, anche in questo caso prenderanno il via la prossima primavera, e che riguarderanno Via di San Ginese, via di Villa, via della Circonvallazione (San Ginese di Compito); via del Molino (Castelvecchio di Compito); via San Cristoforo (Lammari); via dei Pieraccini (Lunata), via Galgani (Camigliano), via di Valgiano (Valgiano-Segromigno Monte); via di Pelago, via del Giardinetto (Marlia), via delle Selvette (Segromigno Monte), via dei Lazzaroni (Gragnano).

“Possiamo dire che il 2020, visto l’ingente investimento, sarà un anno importante per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’estesa rete viaria comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo – Dopo un attento monitoraggio delle condizioni delle nostre strade e in seguito anche alle segnalazioni dei cittadini abbiamo realizzato un’attenta programmazione delle viabilità che necessitano di nuovo manto stradale, in alcuni tratti più danneggiati, nelle varie aree del territorio per poi procedere alla loro sistemazione. Migliorare la viabilità comunale rendendola meglio percorribile e soprattutto più sicura è una vera priorità della nostra amministrazione come stiamo dimostrando con fatti concreti”.