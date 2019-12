Francigena, mostra fotografica all’Hostal Badia

Domenica prossima (15 dicembre) alle 17 nella foresteria francigena di Hostal Badia ad Altopascio, verrà inaugurata la seconda tappa della mostra fotografica itinerante allestita dal Club Alpino Italiano e dedicata ai Pellegrini Francigeni sulla tratta finale Siena Roma.

Itinerario diviso in 12 giorni di cammino illustrato da foto e didascalie che trasmettono esclusive emozioni e sentimenti contrastanti di nostalgia e rimpianto, e impegno a camminare quanto prima su quel percorso (La via Francigena) divenuto così importante e famoso in tutto il mondo, antesignano ormai peraltro di altre vie e altri cammini che percorrono la Toscana nelle sue località più belle, antiche, caratteristiche, per un vero spot di Turismo Sostenibile.

In questa occasione le foto (centinaia) sono state disseminate nelle camerate e nei corridoi della Foresteria dando modo al visitatore di valutare come siano organizzate l’ospitalità e l’accoglienza pellegrina di Hostal Badia.



Il giorno dell’inaugurazione saranno accolti camminatori del Cai, provenienti da diverse regioni, anche dalla Toscana, perchè Hostal Badia diventi una destinazione e un punto di arrivo irrinunciabile.