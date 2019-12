Altopascio, bando per due assunzioni

Assunzioni in Comune, via al concorso pubblico per 6 posti di istruttore amministrativo. Quattro di questi sono al Comune di Santa Croce sull’Arno, altri due ad Altopascio. A Santa Croce, uno dei posti disponibili sarà riservato prioritariamente a volontario delle forze armate. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente a questa categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Ad Altopascio le due assunzioni sono previste nel corso del 2020.

La domanda di ammissione al concorso che scade entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione deltitolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nelbando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e al momentodell’assunzione.

L’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al bando, dovrà pervenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Ufficio personale associato (clicca qui).

bandodiconcorsopersoliesami6cammsantacrocealtpascio-1