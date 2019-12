Capannori, concorso per un assistente sociale

Opportunità di lavoro a Capannori. L’amministrazione Menesini ha infatti indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di specialista assistente sociale, categoria giuridica D1. Fra i requisiti richiesti c’è l’essere in possesso di uno dei titoli abilitanti alla professione di assistente sociale e di essere iscritti all’albo professionale degli assistenti sociali.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio in forma esclusivamente digitale tramite pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it oppure tramite il portale Apaci della Regione Toscana.

Il bando di concorso riportante tutte le informazioni e il modello di domanda sono consultabili qui.

Il concorso rimane comunque subordinato all’esperimento negativo della procedura di mobilità obbligatoria.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale del Comune di Capannori dalle 11 alle 13 ai numeri di telefono 0583 428263 – 428379 o per email all’indirizzo personale@comune.capannori.lu.it