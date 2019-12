Capannori, il Comune rinnova il parco mezzi

È sotto il segno delle ridotte emissioni in atmosfera e dei bassi costi di esercizio che l’amministrazione Menesini sta portando avanti il rinnovamento del parco mezzi del Comune. In corso l’acquisto di un veicolo ibrido a motore elettrico e benzina, due alimentati a metano e quattro a gpl. Un’operazione, questa, che va di pari passo con la rottamazione dei veicoli più vecchi, che sono datati e hanno fra l’altro un alto chilometraggio e motori più inquinanti ad esempio diesel datati.

“Dopo che per anni non abbiamo acquistato nuovi automezzi, fatta eccezione di quelli destinati alla polizia municipale, abbiamo dato il via a un rinnovamento – spiega l’assessore al patrimonio Ilaria Carmassi –. Lo facciamo con una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, perché riteniamo molto importante l’utilizzo di motori che producono minori emissioni in atmosfera e che permettono un contenimento dei costi del carburante, considerato che i mezzi dell’Ente percorrono molti chilometri l’anno. Accanto a questo acquisteremo un veicolo con motore ibrido, tecnologia particolarmente all’avanguardia sotto il profilo ambientale e di riduzione dei costi di rifornimento. Questi acquisti si rendono necessari perché vogliamo ‘mandare in pensione’ mezzi vecchi, con alti costi di gestione, motori con tecnologia più vecchia e non più rispondenti alle esigenze di servizio nonché ai criteri di efficienza”.

Tutti i nuovi veicoli saranno dotati di motori che rispettano lo standard ‘euro 6’, che è quello più recente e restrittivo in termini di emissioni inquinanti. Nel dettaglio, il parco mezzi sarà rinnovato con due autoveicoli commerciali cargo per il trasporto merci con motore alimentato a metano e a benzina, due autoveicoli commerciali lastrati (uno con cassone ribaltabile, l’altro con cassone fisso) per il trasporto merci con motore alimentato a benzina e a gpl. A questi si aggiungono due utilitarie per il trasporto persone con motore alimentato a gpl e benzina e un’altra auto con motore ibrido elettrico/benzina.

Per quanto riguarda le dismissioni, è in programma la demolizione di 6 mezzi fra cui quatto autocarri, un pulmino da 9 posti e un’utilitaria. Lo scorso anno, invece, furono demoliti 9 mezzi, di cui 3 autocarri e 6 auto.