Punto Acque a Capannori, gli orari per le feste

Variazioni dell’orario di apertura del PuntoAcque spa di Capannori, in via Cardinale Pacini 5.

In particolare, venerdì (20 dicembre), il PuntoAcque chiuderà alle 15 anziché alle 16,30 e, sia martedì 24 dicembre che martedì 31 dicembre, sarà aperto solamente in orario mattutino (8,30-12,30).

Negli stessi giorni, il call center per le pratiche commerciali (800.982982 per i telefoni fissi e 050.843843 per quelli mobili), effettuerà orario 9-13. ​