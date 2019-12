Una stella cometa gigante e tanti eventi per il 30esimo presepe vivente di Ruota

Ci siamo. Mentre c’è chi ancora deve comprare i regali di Natale e pensa al menù del cenone, a Ruota è cominciato il conto alla rovescia: mancano infatti pochissimi giorni alle celebrazioni del 30esimo Presepe vivente che giovedì 26 dicembre, come da tradizione, trasformerà le vie del piccolo borgo del Compitese in un luogo magico e d’altri tempi. Un compleanno che si farà certo notare: è alta ben 15 metri, infatti, la stella cometa che verrà installata sui monti del Serra che si affacciano sul borgo.

Una stella che sarà visibile, pensate, persino da Altopascio e dalla Bientinese e che illuminerà tutti gli eventi collaterali organizzati fino al mese di gennaio: dal 22 dicembre al 19 gennaio il borgo collinare ospiterà infatti anche la terza edizione de La via dei presepi di Ruota che vedrà 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese e molti eventi collaterali, tra cui concerti e spettacoli.

A presentare questo bel traguardo l’assessore Francesco Cecchetti, il presidente dall’associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Giorgio Mei, insieme a Damiano Paolini (il primo Gesù bambino dello storico presepe) e Mario Barsocchi rappresentanti della stessa associazione.

L’evento come ogni anno si terrà a partire dalle 13,30 con l’apertura delle botteghe degli artigiani e la partecipazione del gruppo medioevale ‘Casteldurante’ di San Ginese.

“Un compleanno bello tondo con un cartellone ricco di eventi degno di questa importante festa – ha detto l’assessore Cecchetti – Il meteo per adesso dà buone notizie quindi siamo tutti molto positivi per la buona riuscita della manifestazione. Il presepe vivente di Ruota si può ormai considerare un evento storico delle festività natalizie del nostro territorio, che ogni anno grazie all’impegno e alla passione dei suoi promotori riesce ad attrarre migliaia di visitatori da tutta la Piana di Lucca e dai territori vicini. Per il terzo anno anno consecutivo, inoltre, Ruota ospita un’altra bella e originale iniziativa, La via dei presepi, che offre la possibilità di ammirare splendidi presepi artistici allestiti nelle suggestive vie del borgo e di assistere a momenti di spettacolo e di cultura all’interno di un percorso regionale delle rappresentazioni della Natività che valorizza non solo questo splendido borgo capannorese , ma anche tutto il nostro territorio”.

“Questo importante compleanno per noi è davvero una grande soddisfazione – ha commentato Giorgio Mei – Cominciammo per gioco solo per far divertire i bambini e adesso, nonostante siamo ancora una piccola realtà, siamo riusciti ad organizzare un evento di grande richiamo e soprattutto molto apprezzato. Per un giorno tutto il paese diventerà un vero e proprio presepe e la location è davvero unica. Quest’anno oltre ai soliti mestieri saranno esposte anche biciclette d’epoca e tante altre tradizioni”.

“Questo evento – ha aggiunto Mario Barsocchi – è importante soprattutto per i bambini e i più giovani: per gli anziani un tempo era normale vedere in strada pecore e muli, adesso purtroppo si vedono solo in televisione. È importante avvicinare e far apprezzare i giovani alle tradizioni e ai tempi lontani”.

Il programma del presepe vivente: giovedì (26 dicembre) alle 15,30 Concerto di Natale dell’Accademia Kalliope e della soprano Paola Massoni; alle 17 Maria e Giuseppe in cerca di alloggio, alle 17,30 scena della Natività, alle 18 arrivo dei Pastori, alle 18,30 adorazione dei Magi.

La strada di accesso a Ruota sarà chiusa al traffico e al parcheggio dalle 13 alle 22.

Per raggiungere il paese sarà possibile usufruire di un servizio navetta che partirà dalla chiesa di Colle di Compito e dal Frantoio sociale del Compitese di Pieve di Compito. Costo del biglietto 5 euro (bambini dai 6 ai 10 anni 2 euro) comprensivo di ingresso. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 29 dicembre.

L’iniziativa La via dei Presepi, che è una delle tappe di Terre dei presepi, la rete toscana delle rappresentazioni della nascita di Gesù, aprirà ufficialmente i battenti domenica (22 dicembre) alle 10 con la benedizione dei presepi artistici e si svolgerà ogni domenica fino al 19 gennaio dalle 14 alle 19 con molti eventi culturali tra cui spettacoli e concerti.

Il programma completo della manifestazione

Domenica 22 dicembre: alle 16 presentazione de La via dei presepi nella sala parrocchiale; alle 17 la Compagnia amatoriale Grazia e i perditempo presenta la commedia comica La treccia dell’Orco; domenica 29 dicembre (sala parrocchiale) alle 16 intrattenimento per ragazzi e bambini con I Fuori dal Coro a cura di Tatiana e Simone di Sant’Andrea di Compito; domenica 5 gennaio alle 21 Canto della Befana per le vie del paese; lunedì 6 gennaio alle 16 Mondinata in piazza del Rio, alle 17 (sala parrocchiale) proiezione di video e foto che ripercorrono i 30 anni del presepe vivente a cura di Mario Barsocchi e Vincenzo Moneta; domenica 12 gennaio (sala parrocchiale) alle 17 i Giovani Comici Rughesi presentano la commedia comica in due atti di Pietro Ramacciotti Historiae Porcariensis; domenica 19 gennaio (chiesa parrocchiale) alle 17 concerto Canti della Tradizione a cura della Corale ‘Don Vittorio Landucci’ di S.Vito; alle 18 consegna del premio Giorgio Barsocchi Protagonisti del presepe. Alle 19 chiusura della manifestazione.

A ogni visitatore che la richiederà sarà consegnata la Credenziale del presepista che potrà essere ritirata al Circolo Ultimo Bar di Silvia. L’ingresso a La via dei presepi di Ruota è gratuito.

Per informazioni:www.presepeviventeruota.it – 328 1486421.