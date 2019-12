Allestito il presepe alla casa della salute di Marlia

A Marlia, in via del Parco 5, alla residenza sanitaria assistita Casa della Salute don Alberto Gori, meglio conosciuta come casa di riposo o Casa Gori, i volontari del gruppo Acpa (ascolto, condivisione, promozione, anziani), assieme ad alcuni ospiti e al cappellano don Ilario di queste sede Rsa, hanno realizzato uno straordinario e tradizionale presepe visitabile a tutti.

Lo si può vedere tutti i giorni (a partire da questo venerdì 20 dicembre) fino al 15 gennaio, con orario 9-12 e 15-18.