Capannori, ecco la nuova commissione pari opportunità

Nove donne, di cui due under 34, scelte, su una rosa di 26 candidate, per esperienza nel campo o per motivazione personale e idee progettuali. Inoltre una rappresentante del centro antiviolenza e tre consigliere comunali, di cui due di maggioranza e una di opposizione. È questa la nuova Commissione pari opportunità del Comune di Capannori che, appena nominata con il voto all’unanimità del consiglio comunale, si è subito riunita per presentarsi e programmare le attività.

“Non è stato semplice scegliere le componenti della nuova commissione, perché tutte le 26 candidature erano estremamente interessanti, a dimostrazione che nella comunità c’è una forte attenzione alle politiche di genere – commentano l’assessore ai diritti, Serena Frediani, e il presidente della commissione consiliare diritti Marco Bachi -. Rispettando i criteri innovativi contenuti nel bando, abbiamo individuato da una parte donne con esperienza nelle pari opportunità, dall’altra donne alla prima esperienza, anche giovani, ma con forti motivazioni ed idee interessanti. La nuova commissione, alla quale auguriamo buon lavoro, dovrà proseguire quel percorso di impegno e sensibilizzazione sui diritti e sull’uguaglianza fra generi che hanno contraddistinto il lavoro delle commissioni delle precedenti amministrazioni comunali. Ringraziamo in particolar modo la precedente commissione, che è stata particolarmente attiva fino all’ultimo”.

“Ci prendiamo anche un impegno – proseguono Frediani e Bachi -. Vogliamo stimolare la partecipazione ai lavori della commissione a tutte le donne che non sono state selezionate, affinché possano essere sviluppati anche i loro progetti. E’ infine emersa l’idea di valutare l’apertura dell’organismo agli uomini; un’eventualità, questa, che dovrà essere discussa in maniera costruttiva all’interno della stessa commissione, di concerto con l’amministrazione comunale”.

Le nove componenti della commissione pari opportunità che sono state scelte dopo un bando pubblicato dal Comune sono: Alida Bondanelli, Ilaria Cardella, Chiara Bini, Yman Chfouka, Elena Franceschini (donne con esperienze nel campo delle Pari Opportunità), Antonella Battista, Lucia Bertolucci, Sonia Giorgi e Alice Pani (candidate alla prima esperienza con motivazione personale e idee progettuali). A queste si aggiungono Simona Salvanetti, rappresentante del Centro Antiviolenza Luna residente nel Comune e le consigliere comunali, individuate dall’organo collegiale, Laura Lionetti (Partito Democratico), Arianna Luporini (+ Capannori) e Ilaria Benigni (Lega).

Fanno inoltre parte di diritto della commissione pari opportunità, solo con funzioni consultive, le assessore Serena Frediani, Ilaria Carmassi e Lucia Micheli. Nel prossimo incontro la commissione, che rimarrà in carica per l’intero mandato dell’amministrazione Menesini, eleggerà la propria presidente e la vice presidente.