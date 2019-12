La marginetta di San Ginese torna a nuova vita

Sarà scoperta domenica (22 dicembre) la marginetta di San Ginese restaurata dall’amministrazione comunale di Capannori. Un momento che seguirà la messa delle 10,30 e previsto quindi intorno alle 11,15.

La marginetta da tempo versava in cattive condizioni e causava pericoli per la sicurezza stradale. L’intervento di restauro è stato predisposto in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche originarie dell’edicola, uno dei simboli di San Ginese, cioè adottando quelle soluzioni che, a fronte di una buona efficacia, hanno avuto il minor impatto sul manufatto.

Alla scopertura della marginetta riqualificata interverranno il sindaco Luca Menesini, don Luigi Bertolucci parroco di San Ginese e i donatori di sangue Fratres di San Ginese.