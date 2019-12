Tre prime visioni al cinema Artè

Proiezioni all’insegna del cinema di qualità per le feste al cinema Artè di Capannori con tre prime visioni assolute per la zona di Lucca.

Si inizia domani (21 dicembre) con uno dei film più apprezzati al Festival di Cannes, Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma. Il film sarà in programma fino al 26 dicembre.

A seguire, dal 27 dicembre, un doppio programma la sera il letterario Il mistero Henri Pick con Fabrice Luchini e al pomeriggio Frozen 2 – Il segreto di Arendelle per una giornata al cinema con la famiglia durante le feste. Infine dal 2 gennaio fino a Befana Sorry we missed you, il nuovo film di Ken Loach.

programma arte