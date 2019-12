Capannori, rimborso rette nei nidi d’infanzia sale al 90%

Sale al 90% la quota del rimborso delle rette dei nidi d’infanzia relativa alle mensilità di settembre, ottobre e novembre. L’amministrazione Menesini, grazie alla presenza di consistenti risorse provenienti dal Miur (Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca) erogate tramite la Regione Toscana per interventi nel campo dell’educazione e dell’istruzione, ha deciso di potenziare la misura a sostegno della prima infanzia portando la riduzione dell’ultimo trimestre dal 60%, come inizialmente previsto, al 90%.

Beneficeranno di questo bonus economico tutte le famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati che usufruiscono dei buoni servizio.

“I servizi per la prima infanzia sono particolarmente importanti per l’amministrazione comunale, perché rispondono ad esigenze concrete delle famiglie – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti – I nidi, infatti, non solo svolgono una funzione pedagogica, ma anche sociale, inserendosi nel sistema del welfare comunale. Proprio per questo per il secondo anno consecutivo, per merito di un cospicuo finanziamento del Miur rivolto al settore della prima infanzia, che ringrazio sentitamente, abbiamo deciso di rimborsare le rette. Per il trimestre da settembre a novembre la misura è particolarmente significativa, perché con questo bonus le rette sono state quasi azzerate”.

“Si tratta di una bella notizia per le famiglie, che devono fronteggiare molte spese per i loro piccoli – conclude l’assessore Cecchetti – Visti i riscontri molto positivi, ci impegniamo a riproporre i rimborsi anche per il 2020 qualora il Miur decida, come auspichiamo, di destinare ulteriori risorse”.

Il bonus economico per le famiglie viene calcolato in base agli importi delle rette versate nel 2019 ed è erogato in tre tranche: oltre a quella del 90% relativa al trimestre settembre, ottobre e novembre, ci sono state quella dei trimestri gennaio, febbraio e marzo e aprile, maggio, giugno, che sono già state pagate con il 60% del rimborso.

Sempre grazie ai fondi Miur quest’anno, nel mese di luglio, è stato prolungato, senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie, l’orario nel pomeriggio ai nidi d’infanzia comunali Il Grillo Parlante di Capannori e Sebastiano Galli di Toringo.