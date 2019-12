Presepe vivente di Ruota, successo per il concerto

Ruota non è solo presepe vivente. Anche gli eventi collaterali hanno riscosso un buon successo, a cominciare dal concerto dell’Accademia Kalliope, scuola di musica e organizzatrice di eventi, il partner musicale che da molti anni allieta con entusiasmanti performance il primo pomeriggio del presepe vivente di Ruota.

Alla direzione e al pianoforte Paola Massoni, il duttile e eclettico soprano che, dialogando in svariati generi musicali, dal classico al pop, con le voci del coro da camera Kalliope Enjoy, formato da giovani e promettenti allievi dell’Accademia, ha proposto rivisitazioni di musica antica, brani da lei composti e brani tradizionali di Natale riarrangiati per piano, chitarra elettrica e fisarmonica.

Al suo fianco i brillanti Tommaso Lorusso e Massimo Signorini maestri e collaboratori dell’associazione Kalliope ormai da molti anni. Un programma davvero originale e soprattutto un’esecuzione armoniosa e frizzante che ha saputo ben alternare momenti di raccoglimento con altri pieni di ritmo ed energia.

La Chiesa pienissima come sempre ha ascoltato partecipando attivamente nei diversi bis richiesti e offerti con molta generosità in attesa della partenza del corteo per la natività. Un plauso alla manifestazione anche per il valore di questa offerta musicale.