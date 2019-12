Zappia: “Più eventi per Natale in piazza Aldo Moro”

Poche iniziative per il Natale in piazza Aldo Moro, il consigliere della Lega, Bruno Zappia, contesta l’amministrazione.

“Dopo l’inaugurazione della piazza dell’1 maggio – dice – i cittadini di Capannori nel periodo natalizio si aspettavano delle iniziative che comprendessero l’utilizzo della “bellissima piazza” con giochi per bambini, presepi, mercatini, pista di pattinaggio, eccetera”.

“Sarebbero stati centri di aggregazione per tutte le fasce d’età – prosegue Zappia – I cittadini chiedono più iniziative per far diventare questo paese un punto di ritrovo e di attrazione non solo nel periodo delle elezioni. Ritengo che sia giunto il momento di sfruttare al meglio questa piazza tutto cemento, che è stato tanto pubblicizzata a parole ma non nei fatti”.