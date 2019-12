A San Leonardo torna la marcia della pace

Mercoledì (1 gennaio) anche l’unità pastorale del Compitese organizza una marcia della pace a San Leonardo in Treponzio.

Quest’anno il ritrovo dei cittadini invitati a partecipare è in programma alle 16 davanti alla chiesa romanica, non alla sede dello sportello al cittadino della zona sud come per le precedenti edizioni.

Il corteo si sposterà poi verso la palestra grande della scuola secondaria di primo grado dove sarà celebrata la messa. Nell’evento sono coinvolte tutte le nove parrocchie dell’unità pastorale.