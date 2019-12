Niente ordinanza contro i botti a Capannori, Bartolomei (Lega) punta il dito

Niente ordinanza contro i botti di Capodanno a Capannori, il consigliere comunale della Lega di Capannori, già candidato sindaco, Salvadore Bartolomei, sottolinea la mancanza.

“L’uomo – dice Bartolomei – ha una percezione uditiva compresa tra le frequenze denominate infrasuoni, intorno ai 16 hertz, e per quelle denominate ultrasuoni, sopra i 16mila hertz, mentre quella dei cani arriva a circa 50mila hertz e quella dei gatti 60mila hertz. Quindi ogni singolo scoppio che per l’uomo è tollerabile non lo è per gli animali“.

“Ma soprattutto – spiega ancora Bartolomei – gli incidenti anche gravi, che si registrano a causa dei botti, sono migliaia durante la notte di San Silvestro, e coinvolgono l’uomo. Tanti ragazzi e a volte i bambini. Anche se il vostro sindaco non ve lo ha vietato, sarebbe bello cominciare il 2020 (duemilaventi) terminando una pratica che di tradizione non ha ormai più niente e che causa così tanti danni a noi e ai nostri amici”.

“Bene – chiude il consigliere della Lega – quelle amministrazioni comunali che hanno firmato ordinanze di divieto per l’esplosione dei botti nella notte di fine anno. Hanno dato un segnale importante. Male quelle come Capannori che ancora non lo hanno fatto. E non riguarda la politica, è solo una questione di buonsenso”.