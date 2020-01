Altopascio, D’Ambrosio: “Bisogni delle persone sempre al centro”

Gli auguri per un anno di cose da fare per il paese. Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio, sceglie i social per affidare un messaggio per l’anno appena iniziato. E prende spunto dai messaggi scritti dai bambini e dalle bambine del paese sull’albero della scuola.

“Perché alla fine hanno detto tutto loro – dice D’Ambrosio – e a me non resta altro che rivolgere un pensiero e un abbraccio a ognuno di questi giovani e giovanissimi concittadini, che lasciano il proprio cuore aperto alla bellezza, alla solidarietà e alla condivisione”.

“Tante le cose fatte – dice il primo cittadino – altrettante quelle programmate per far rinascere Altopascio e renderlo un paese sempre migliore: dai luoghi abbandonati per anni e ora rinati, ai percorsi avviati per dotare il nostro paese di infrastrutture capaci di garantire nuova crescita; lavori realizzati, nuove asfaltature, nuova illuminazione e nuove tubature; e ancora dalle scuole alle strutture sportive fino alle attività culturali, turistiche e promozionali per arrivare agli interventi sul sociale, sui giovani e sull’educazione”.

“Ma c’è un impegno che sta alla base di tutto – conclude D’Ambrosio – tenere sempre al centro i bisogni delle persone. L’azione politica non deve essere offuscata da altre logiche, l’unica cosa che conta è non dimenticare mai perché ricopriamo quei ruoli e onorarli ogni giorno, con orgoglio e determinazione. E questa è la promessa che rinnovo per il 2020 e per gli anni a seguire fino alla fine del mandato. Vi auguro un 2020 pieno di bellezza, di umanità, di amore”.