Befana, boom di iniziative a Capannori

Tempo di Befana per i bambini e le bambine di Capannori. Come da tradizione, infatti, alcune associazioni del territorio hanno lavorato per dare vita a iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento nel periodo dell’Epifania. Molti gli appuntamenti nelle varie frazioni del territorio.

A Guamo la manifestazione dedicata alla Befana promossa dal gruppo culturale e ricreativo La Sorgente, è iniziata ieri (1 gennaio) con l’arrivo della Befana nella sua casina di campagna in piazza Guami che resterà aperta tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio dalle 14,30 alle 17.

Domenica (5 gennaio), a partire dalle 17,30, è in programma il canto della Befana per le vie del paese e dalle 21 si svolgerà una festa in piazza Guami con vin brulè, cioccolata calda e musica. L’iniziativa si concluderà lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle 16 con uno spettacolo per bambini.

Nell’ambito delle iniziative collaterali al presepe allestito nella chiesina di San Quirico in Petrojo a Valgiano dall’associazione Valle di Giano, domenica a partire dalle 20 la Befana si recherà per le vie del paese, mentre lunedì (6 gennaio) nella chiesa di San Quirico in Petrojo ci sarà la festa dei bambini con la Befana. Domenica 5 gennaio festa della Befana anche a Tassignano dove a partire dalle 18 la simpatica ‘vecchietta’ girerà per le vie del paese grazie ad un’iniziativa promossa dal Centro culturale Tassignano.

Inoltre, Canto della Befana per le vie del paese a Ruota domenica (5 gennaio) a partire dalle 21 nell’ambito dell’iniziativa La via dei presepi promossa dall’associazione culturale Presepe vivente di Ruota 1990 e dalla parrocchia di Ruota. Domenica 5 gennaio in programma la Festa della Befana anche a San Gennaro a cura del locale Gruppo donatori Fratres, dove nella piazza del paese a partire dalle 16 ci saranno giochi e animazione per bambini. Alle 20 è previsto l’arrivo della Befana accompagnata da un corteo e dalla Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro.

A Colle di Compito, grazie alla locale Filarmonica Puccini, la Befana girerà per le vie del paese domenica (5 gennaio) e lunefì dalle 18 alle 20 accompagnata da un gruppo che eseguirà musica e canti.

Inoltre lunedì (6 gennaio) alle 16 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano è in programma uno spettacolo per bambini a cura del Centro culturale Tassignano. Sempre lunedì (6 gennaio) è in programma la festa della Befana a Petrognano con inizio alle 14 che si svolgerà su iniziativa dell’associazione La Collina nella sede della stessa associazione in via delle Case Alte.

Infine, lunedì (6 gennaio) alle 15 alla residenza sanitaria assistita Don Alberto Gori di Marlia ci sarà la rappresentazione dell’arrivo dei Magi alla capanna a cura della parrocchia di Marlia.