Fdi Capannori: “Lavori alle scuole, serve più programmazione”

Lavori alle scuole a Capannori, Fratelli d’Italia chiede spiegazioni. A parlare è il capogruppo Matteo Petrini.

“Nell’ultimo consiglio comunale – dice Petrini – è stata presentata una delibera fuori ordine del giorno, riguardante alcuni lavori in somma urgenza da realizzare presso le scuole di Camigliano e di Lammari. Dopo aver richiesto e visionato la delibera, la quale non sarebbe stata discussa senza il consenso di Fratelli d’Italia, e la perizia a essa collegata, ho chiesto all’assessore Cecchetti di convocare quanto prima un sopralluogo da parte della commissione consiliare competente, per poter verificare in prima persona lo stato degli edifici interessati dai lavori”.

“Il sopralluogo si è svolto questa mattina – spiega Petrini – e per questo voglio ringraziare l’assessore Cecchetti per aver accolto la richiesta da me avanzata a nome di Fratelli d’Italia. La situazione più critica si è rivelata essere quella della scuola di Camigliano, dove a causa di infiltrazioni d’acqua, ben tre aule sono state interdette a bambini e insegnanti, con la conseguenza di dover riorganizzare gli spazi a disposizione del plesso e di dover spostare i bambini in classi diverse da quelle abitualmente loro assegnate. I lavori previsti dalla delibera prevedono perciò la messa in sicurezza delle aree interessate da infiltrazioni. Sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta nell’aver permesso la discussione della delibera dei lavori in questione”.

“La sicurezza dei bambini, degli insegnanti, degli addetti ai lavori viene prima di tutto – spiega Petrini – Anche se, in futuro, il consiglio da dare all’amministrazione è quello di programmare i lavori di ordinaria manutenzione con maggior criterio, al fine di evitare situazioni del genere dove è richiesto un intervento urgente per risolvere criticità già presenti nelle scuole”.

“Ora, però – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia – attendiamo la risposta all’interrogazione presentata più di un mese fa, dove abbiamo chiesto all’amministrazione di fornire tutti i certificati relativi alla sicurezza degli edifici pubblici e delle scuole del nostro comune. Questa, come altre interrogazioni, rimangono ancora inevase, denotando un modo di fare da parte di quest’amministrazione che a noi non piace per nulla”.

“Riteniamo che la sicurezza dei capannoresi, grandi o piccoli che siano – copnclude la nota – sia un pilastro fondamentale per tutta la comunità. E lo abbiamo dimostrato, chiedendo e ottenendo il sopralluogo presso le due scuole. Per questo, vogliamo quanto prima avere un quadro complessivo dello stato di tutti gli edifici pubblici e scolastici, così come richiesto tramite interrogazione”.