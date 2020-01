Installazione allarmi, ultimi giorni per il contributo dal Comune

Ultimi giorni per partecipare al bando del progetto Casa al sicuro, promosso dall’amministrazione Menesini, per ottenere un contributo del 50 per cento, fino a un massimo di 1500 euro, per l’installazione di un allarme domestico. Le famiglie, infatti, hanno tempo fino alle 12 di mercoledì 15 gennaio per presentare domanda di partecipazione.

Possono accedere alla richiesta di contributo tutti i residenti nati nel Comune di Capannori e titolari di un diritto di proprietà, o locatari, comodatari, titolari di usufrutto o diritto di abitazione in possesso di Isee fino a 45mila euro valido. Quest’ultimo è un valore che permette di raggiungere la fascia media della popolazione, oltre che quelle più deboli.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovranno essere allegati il preventivo di spesa per l’impianto oggetto del bando e l’autorizzazione del proprietario dell’immobile qualora si tratti di persona diversa dal richiedente. Per ricevere il contributo servirà regolare fattura dell’intervento e il certificato di conformità a regola d’arte dell’impianto. Tali documenti dovranno essere consegnati entro il 31 maggio, altrimenti non si avrà più diritto al contributo.

Una volta ricevute tutte le domande, il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria. Costituiscono elementi di punteggio: la presenza in famiglia, alla data del 31 dicembre 2020, di almeno un minore di 12 anni o di una persona di almeno 70 anni.

Altri elementi sono anche la presenza di persone che vivono da sole e la presenza in famiglia di una persona con disabilità pari o superiore al 75 per cento. Ci sarà anche una priorità in base al reddito Isee secondo le seguenti fasce: tra 0 e 15mila euro; tra 15.000,01 euro e 30mila euro e tra 30.000,01 euro e 45mila euro.

Il bando è consultabile all’indirizzo www.comune.capannori.lu.it/casalsicuro/. Per informazioni è possibile rivolgersi al comando della polizia municipale (0583.429060, polizia.municipale@comune.capannori.lu.it).