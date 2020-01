Altopascio, oltre due milioni in lavori pubblici

Ammontano a quasi due milioni di euro i fondi sbloccati e impegnati prima della fine del 2019 dalla giunta D’Ambrosio per dare il via a una serie di interventi sul territorio, tra asfaltature, illuminazione, lavori sull’edilizia scolastica e sportiva, riqualificazione della Caserma dei carabinieri, nuovi arredi e nuovo centro di raccolta per i rifiuti.

“Aver sbloccato e impegnato queste risorse entro la fine del 2019 – commenta il sindaco, Sara D’Ambrosio – significa poter procedere subito con la definizione dei progetti esecutivi o con l’espletamento delle procedure delle gare pubbliche per l’affidamento dei lavori. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra con gli assessori e i dipendenti comunali: insieme abbiamo lavorato per utilizzare l’avanzo di amministrazione, da impiegare nei primi mesi dell’anno per aprire i cantieri, alcuni dei quali molto attesi”.

Tra i lavori attesi c’è senza dubbio l’asfaltatura di via dei Barcaioli, per un totale di 300mila euro: la strada, che congiunge il centro di Altopascio alla frazione di Badia Pozzeveri e che corre parallelamente all’autostrada, versa in uno stato di profondo degrado.

“Mai nessuno ha asfaltato quella strada, che toppa dopo toppa, buca dopo buca è diventata pericolosa – aggiunge il sindaco -. Risanare via dei Barcaioli è un impegno che ci eravamo presi, proprio perché sappiamo quanto sia utilizzata dai cittadini. Non siamo potuti intervenire prima, perché aspettavamo che Autostrade completasse l’opera di installazione dei pannelli fonoassorbenti, arrivati ad Altopascio per la prima volta da quando esiste l’A11”.

Nel computo dei quasi due milioni di euro sbloccati prima dell’inizio del nuovo anno rientra anche l’illuminazione di via vecchia Romana per 150mila euro, l’adeguamento degli alloggi della Caserma dei Carabinieri per 25mila euro, l’ampliamento del cimitero di Spianate per 24mila euro, la creazione di un percorso vita nel parco Aldo Moro per circa 10mila euro e l’acquisto di arredi e giochi per le scuole materne e per l’asilo nido. Sbloccate le risorse anche per la messa a norma antincendio nelle scuole del territorio: così alla media Ungaretti (63mila euro), alla primaria e all’infanzia di Badia Pozzeveri (297mila euro), e alla primaria di Spianate (114mila euro).

Va inoltre avanti il progetto per la realizzazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località Cerro a Badia Pozzeveri, al posto del vecchio inceneritore, oggi finalmente demolito: l’opera richiede un investimento di 681mila euro. Infine, a completamento degli interventi, ci sono i lavori di riqualificazione e ammodernamento del campo sportivo di Badia Pozzeveri, per circa 289mila euro, di cui 155mila ottenuti grazie alla partecipazione del bando sull’edilizia sportiva della Regione Toscana.

“Non ci sono solo i lavori pubblici – conclude il sindaco D’Ambrosio -. Nell’ambito di quei due milioni di euro di risorse sbloccate, rientrano anche altri interventi, più piccoli in termini di cifre, ma ugualmente strategici per il territorio, soprattutto per quanto riguarda la sua tenuta sociale e aggregativa. Ecco quindi che abbiamo impegnato risorse per 31.500 euro per le associazioni sociali e sportive di Altopascio, alle quali occorre aggiungere gli altri 30mila euro come contributi per circoli e parrocchie della nostra comunità”.