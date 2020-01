Capannori, ultimati i lavori al Palapiaggia

Sono praticamente ultimati i lavori del Palapiaggia di Capannori, dove l’amministrazione Menesini, con un investimento complessivo di 65 mila euro, ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria per eliminare le infiltrazioni in alcune parti dell’edificio e rinnovare l’illuminazione.

Martedì (7 gennaio), al rientro dalle vacanze natalizie, le attività delle due scuole che utilizzano la palestra, il liceo Majorana e la secondaria di primo grado Carlo Piaggia, si svolgeranno quindi regolarmente. È quello che ha constatato l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo, che ieri (venerdì) ha effettuato un sopralluogo nell’immobile.

“Abbiamo rispettato gli impegni che avevamo preso – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Il ‘Palapiaggia’ è una delle più importanti strutture sportive del territorio, che viene utilizzata per attività scolastiche, per quelle agonistiche della Pallavolo Nottolini Capannori e per quelle dei corsi sportivi comunali. Con questo intervento abbiamo risolto criticità della struttura e migliorato l’aspetto e il decoro di alcuni locali. L’attenzione dell’amministrazione comunale su questa palestra continua a essere alta e stiamo valutando se effettuare un ulteriore intervento migliorativo. Parallelamente prosegue la progettazione del nuovo palasport che avrà servizi e dotazioni di alto livello”.

I lavori di manutenzione straordinaria hanno visto il rifacimento della copertura degli spogliatoi, dell’ingresso, dei corridoi, del bagno per disabili e dei locali tecnici. L’intervento ha visto, in particolare, il ripristino delle impermeabilizzazioni delle coperture mediante la sostituzione delle guaine impermeabilizzanti esistenti, la ripresa dei sottostanti piani di posa e il rifacimento delle pendenze della copertura al fine di migliorare lo scorrimento delle acque piovane.

Sono inoltre state eseguite opere interne relative alla messa a nuovo dell’intonaco dove c’erano criticità dovute alle infiltrazioni nei corridoi di accesso all’impianto. Inoltre le plafoniere del corridoio e degli spogliatoi sono state sostituite con lampade a led andando a completare la riqualificazione dei corpi illuminanti che ha già interessato l’area da gioco. Infine sono stati imbiancati gli spogliatoi, il corridoio e l’ingresso.