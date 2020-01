Sicurezza scuole, Petrini (FdI): “Accesso agli atti, ostruzionismo dal Comune”

Sicurezza degli edifici scolastici. L’amministrazione comunale di Capannori lo scorso 30 dicembre ha varato due determinazioni sui lavori di miglioramento e adeguamento di due scuole, quella di Guamo e di Segromigno in Piano. Ma ancora, lamenta il consigliere di Fratelli d’Italia Matteo Petrini, alla minoranza non sarebbe stato concesso l’accesso agli atti richiesto già nel mese di ottobre. Un’atteggiamento che solleva perplessità e polemiche da parte dell’opposizione.

“Due determinazioni dimostrano che le nostre ragioni e le nostre perplessità sull’atteggiamento dell’amministrazione comunale sono fondate – spiega il consigliere -. Entrambe, la numero 1906 e la numero 1907, prevedono lavori di miglioramento e adeguamento delle due scuole. Al di là degli importi finanziati, nella premessa della determinazione 1906 si legge che ‘la scuola primaria di Guamo sita in via di Pontestrada, necessita di interventi di miglioramento sismico e adeguamento a norma’, mentre nella 1907 che ‘la scuola primaria di Segromigno Piano sita in via dei Bocchi, necessita di interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza’ “.

“Interventi quindi necessari e importanti, che andranno a risolvere diverse criticità sicuramente note all’amministrazione Menesini e che, a noi, non hanno mai comunicato – critica Matteo Petrini -. E’ da ottobre, infatti, che chiediamo lo stato degli edifici scolastici e delucidazioni circa il possesso di tutte le certificazioni previste dal decreto legislativo 81/2008. La risposta, pervenutaci in consiglio comunale a seguito di una nostra interrogazione, fu che le nostre richieste erano solo volte a ‘ingolfare’ gli uffici preposti e che, per mettere insieme quanto richiesto, ci sarebbero voluti mesi”.

“Strano, a nostro avviso – conclude il consigliere -. Perché crediamo che ogni edificio pubblico e scolastico debba avere le sue certificazioni e lo storico di queste ben ordinato e disponibile per gli addetti ai lavori. Procederemo con la richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere quanto chiesto e verificare lo stato di tutti gli edifici scolastici del nostro comune”.